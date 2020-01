Violeta Mangriñán 'MyHyV' anuncia los nombres de sus hijos: "Me aterra que sean mellizos"

"Atentos al capítulo de hoy, porque no va a dejar indiferente a nadie", ha avisado la valenciana a sus seguidores, que ha decidido aclarar todo el revuelo tumbada en el suelo rodeada de juguetes y de dibujos hechos por niños. “A Fabio le gustaría ser padre este año porque va a cumplir 30 años”, ha reconocido en el vídeo la exconcursante de ‘Supervivientes’. Una situación que ha hecho que ella se haya replanteado su postura en cuanto al tema. “Yo siempre he tenido súper claro que no quería tener hijos nunca”, ha admitido Violeta mirando a la cámara. Una posición que según la modelo ha cambiado desde que ha aparecido Fabio en su vida.