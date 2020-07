Violeta Mangriñán cumple su sueño y se compra un coche: "Toda la vida he soñado con tener un todoterreno"

Violeta Mangriñán se despide de su antiguo coche y se compra un todoterreno

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Violeta le dice adiós a su coche para dar la bienvenida al 4x4 con el que siempre se había imaginado. “Os va a encantar (…) es un coche que me voy a quedar durante años y si el día de mañana aumento la familia, va genial”, ha asegurado muy emocionada la valenciana que (aunque no descarta tener bebés en un futuro) está la mar de a gusto con su vida familiar junto a Fabio y Canela.