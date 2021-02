La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' también ha querido hablar sobre el problema de salud que le detectaron hace un par de años, el que cree que puede estar relacionado con su actual dolencia: "Hace dos años descubrí que tenía los ovarios llenos de quistes. La última revisión ginecológica me la hice hace 7 meses y me dijeron que tenía un quiste muy inflamado y que había que vigilarlo, puede que tenga algo que ver, no tengo ni idea, pero de esta semana no pasa que vaya al médico".