La relación de Fabio y Violeta 'MyHyV' se tambalea y toman medidas: "Esto con Julen no me pasaba"

Violeta, como de costumbre, no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de su relación y confesar que no ha podido evitar comparar a Fabio con Julen: "La base de toda relación es la confianza y si tengo que ser sincera, porque no voy a mentir porque haya una cámara, no confío mucho en él", ha asegurado la extronista de 'MyHyV'.