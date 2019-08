Violeta aclara si se ha operado el culo tras 'Supervivientes': "Para todos aquellos que lo dicen"

Violeta responde: ¿se ha operado el culo tras 'Supervivientes'?

Con un contundente mensaje, la exconcursante ha dejado claro todo: "A ver pesados y pesadas, para todos aquellos que dicen que me he operado, no me he operado el culo. Para operarte el culo te tienen que hacer una rajita y meterte dos prótesis, que es la chabacanada más grande que he visto en mi vida o quitarte grasa de otras zonas para metértela, cosa que yo no tengo de dónde quitar. A lo mejor muchos de los que me lo estáis diciendo os la podíais quitar del cerebro, pero no va a caer esa breva. Y a mí por suerte, todo me va al culete y estoy delgadita y con un culo top".