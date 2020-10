David Valldeperas mantuvo una relación de 10 años con su expareja

La cosa no ha quedado ahí y Xoan Viqueira ha aclarado cómo se encuentra tras romper su relación con David Valldeperas. El diseñador ha asegurado que está "bien y tranquilo" y cuando le han preguntado por una posible segunda oportunidad, esta ha sido su respuesta: “Sí, porqué no. Puede haber otra oportunidad. Estamos en ello, sí. La relación no se ha perdido, seguimos en contacto, o sea que sí”. Para terminar, el diseñador ha recalcado que el director de ‘Sálvame’ es una persona muy importante en su vida y que no sabe si en un futuro serán solo amigos o retomarán su relación.