Yera 'MyHyV' se arrepiente de su cambio de look tras la opinión de sus seguidores: "Me lo voy a quitar"

Hace tan solo unas horas, Yera , de ' MyHyV ', sorprendía a sus seguidores enseñando su nuevo look . El extronista sorprendía a sus más de 250.000 seguidores con su cambio y pedía opinión para decidir si se dejaba el bigote que había decidido ponerse o, por el contrario, se afeitaba por completo y lo eliminaba.

Tras ver estos resultados, el extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ha tomado una decisión y ha querido comunicarla públicamente en sus redes sociales: “Les voy a hacer caso y me lo voy a quitar”. Por sus palabras, parece que la decisión es firme y que, en cuestión de horas, volveremos a ver al Yera de siempre completamente afeitado.

Lo cierto es que, en el último año, el bigote se ha puesto muy de moda entre numerosos hombres. Son muchos los rostros que han decidido apostar por esta tendencia y presumir de él a través de sus redes sociales. Claro ejemplo de ello es Aritz, de ‘GH’, cuyo look tras su paso por la casa de Guadalix se hizo muy popular.

Yera ni confirma ni desmiente su ruptura con Ainhoa

Una de las preguntas que sus seguidores no dejan de hacerse desde hace unas semanas es el posible fin de la relación del canario con Ainhoa. Los dos se fueron juntos de ‘MyHyV’ y, poco a poco, consiguieron consagrarse como una de las parejas más duraderas del programa del amor. Ahora, no aparecen juntos en redes sociales desde hace un tiempo y sus fans están deseando que aclaren si siguen juntos o no.