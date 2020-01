La declaración de Ylenia a Álex González: "Contigo viviría sin permiso"

'Vivir sin permiso' acaba de estrenar su segunda temporada en Telecinco y uno de sus protagonistas ha pasado por el plató de 'Viva la vida'. Y lo ha hecho arrasando. Álex González ha estado un ratito con Emma García promocionando la serie y nuestra querida Ylenia no podía quitarle el ojo de encima.

Durante los minutos que ha durado la entrevista, la colaboradora le miraba embobada, tal y como hemos podido ver en el Instagram de María Verdoy. "¿Qué mira Ylenia tan atenta?", escribía divertida la periodista en un story que luego ha sido compartido por la propia colaboradora. No tardaba en sacarnos de dudas. Minutos después compartía otro vídeo en el que poníamos cara a la persona que ha sido capaz de dejar sin palabras a Ylenia. Y es que Álex González deja sin respiración a cualquiera.

El momento fan de Ylenia

La cosa no se ha quedado ahí. La colaboradora no ha perdido su oportunidad y no ha podido resistirse a los encantos del actor. Poniéndole ojitos y con la misma sonrisas que se te pone cuando ves al chico que te gusta, Ylenia se ha hecho una fotografía con el protagonista de 'Vivir sin permiso'. Por supuesto, la ha compartido con sus seguidores en Instagram, dejando muy claro en su texto lo mucho que le gusta el intérprete. "Contigo viviría sin permiso", le ha escrito a Álex González.