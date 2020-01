Fabio envía una romántica carta a Violeta por sus seis meses de amor: "Eres la mujer de mi vida, nacimos para estar juntos"

Y es que Fabio está cada día más enamorado de su chica y así se lo hace saber en esta romántica carta. "Sé que igual es poco tiempo pero solo nosotros dos sabemos la intensidad de este tiempo vivido. Quiero decirte que eres la mujer de mi vida y que cada día que pasa te amo más. Y cada día que pasa me doy cuenta que en realidad sí se puede más. ¡Siempre más es increíble! Me doy cuenta cuando peleamos o estamos mal es como si me clavaran una espada en la panza. Una cosa rara que jamás sentí."