Piden explicaciones a Yoli 'GH' por su última foto con Jonathan

Por si quedara alguna duda de que Yoli y Jonathan están protagonizando un acercamiento de posturas, la exparejita de 'Gran Hermano' nos ha sorprendido pasando la Nochebuena juntos en Albacete en una cena con la familia al completo. Aunque los dos continúan manteniendo una gran distancia en redes sociales, donde ni se siguen, lo cierto es que la realidad que viven es muy distinta, pues han pasado de estar completamente separados a prácticamente no despegarse.

La reacción de los seguidores de Yoli, que es la que ha compartido la foto de este momento, no se ha hecho esperar. Rápidamente la publicación se ha llenado de numerosos comentarios en los que hemos podido ver que muchos de sus 'followers' no entienden porque no dan una explicación de lo que está sucediendo si siempre han retrasmitido todos los detalles de su relación.