Lucía Dominguín provoca un duelo de titanes: ¡Steisy y Dani G, nominados!

Steisy sale nominada por el grupo apuntando a una estrategia por parte de sus compañeros

Lucía Dominguín nomina directamente a Dani G "para que aprenda"

Steisy o Dani G: tú decides con tu voto gratuito en la app de mitele quién será el próximo expulsado

Quién iba a decirles que se verían en un momento así. Steisy y Dani G, los que fueran íntimos amigos durante el inicio de 'Pesadilla en El Paraíso' hasta el punto de que su relación provocase casi la ruptura de Steisy y su novio Pablo Pisa, ahora no solo no se llevan sino que se medirán de cara a la expulsión. La audiencia, con su voto gratuito a través de la app de mitele, será la que decida quién ganará la guerra.

Lucía Dominguín se convirtió en la última expulsada después de haberle suplicado a la audiencia que la echase. La concursante pensaba que su momento había llegado y eso dejaba a Dani G en el concurso una vez más. Después, los concursantes nominaban a la cara y por primera vez lo hacían las cuatro últimas incorporaciones, convertidos ya en concursantes de pleno derecho.

Así han sido las nominaciones

Daniela Requena: Steisy porque nuestra relación ha tenido diferentes etapas en el concurso, lo hemos pasado bien, hemos discutido y teníamos una tregua que debido a la discusión que han tenido hoy Israel y Steisy he decidido que tomemos rumbos diferentes. Básicamente porque le ha dicho cosas muy feas. Cosas que previamente ya le había dicho y por las cuales le había pedido perdón. Entonces o el perdón no era cierto o lo único que quiere es fastidiar.

Víctor Janeiro: Mi nominación es para Danna. La verdad es que no tengo nada contra ti. Empezamos muy bien pero ahora mismo es con la única que esta semana he tratado un poco menos. Como queda mucho concurso, espero conocerte un poquito más, tener ese privilegio y verte trabajar al lado de mí un poco más.

Danna Ponce: Mi nombre es Daniela. Mi nominación ha cambiado en el último momento, no pensaba nominarla a ella, pero me he enterado hoy de que opina y ha dicho a otros compañeros que yo me acerco a Manuel por interés o por tele. Por hacer algún tipo de carpeta que por supuesto no es así. Me ha molestado bastante porque ayer estuve hablando con ella y he pasado un momento bastante complicado y ella estuvo apoyándome y aconsejándome y tuvo la oportunidad de decírmelo y no lo hizo. No va con mi personalida eso así que mi nominación va para ella a pesar de que hasta ahora no había tenido problema con ella.

Iwan Molina: Mi nombre es Israel. Él ya lo sabe. Es el único con el que he tenido un par de problemas en la casa. Aparte, hubo un gesto que no me gustó nada que es que cuando yo pido perdón miro a los ojos y más cuando lo estoy haciendo de verdad. Él me ha explicado que es por vergüenza pero no lo entiendo. También le he dicho que a partir de mañana para mí empezamos de nuevo.

Bea Retamal: Mi nominación no sorprende a nadie. Nomino a Steisy por su vida paralela que se ha montado conmigo. Primero por decir que estoy obsesionada con ella y que le tengo envidia. Después por infravalorarme en mi trabajo y hablar de mí despectivamente como llamarme 'mandarina' cuando no hay cámaras. Sigo con que fue una de las cosas, y su objetivo más importante esta semana, era que todos mis compañeros me nominaran para retarse conmigo creyéndose la líder e incluso La Pantoja diciendo que esta era su casa, diciendo que ella es la que 'reparte el bacalao' y yo soy más de pollo. Sus valores no son como los míos y creo que nunca vamos a tener nada que no sea tener una convivencia medio normal y compartir pruebas.

Dani G: Mi nominada es Steisy porque es el mayor fraude y decepción que he tenido como amiga. Aparte de eso, ya es agua pasada porque nunca vamos a volver a ser amigos. Me siento engañado y vendido. Y todavía no he visto todo lo que igual luego tengo que ver también. Estamos descubriendo una Steisy que de humilde tiene poco con comentarios como 'Aquí reparto el bacalao' o 'Que me vayan nominando que van a salir uno a uno'. Su frase fue 'A ver quién tengo que echar la semana que viene'. Aparte de eso, muchas cosas dañinas que nos hemos comido como su mejor amigo Israel o su mejor amigo Dani que de dañino ya se pasa lo que es un concurso a lo personal. Una persona así no la quiero así ni en la calle ni nunca.

Omar Sánchez: Llevamos ya dos meses y medio. No me gustaría tocar a ninguno de mis antiguos compañeros porque llevamos un camino bastante interesante y duro en la granja. En este caso de los cuatro nuevos tengo que nominar a Danna porque es la persona con la que menos he hablado e intimado más con los otros tres. Es una buena niña pero por descarte.

Steisy: Esta nominación va a sorprender. No le voy a nominar. A mí Dani y Bea me dan igual. Yo me quiero desmarcar de esta pareja de una vez. No sé por qué me tienen tanto odio y creo que entre ellos se han hecho cosas peores. Entre Isra, Daniela y tal (se le quiebra la voz) y por una mier** me están crucificando. No sé por qué se han puesto de acuerdo ahora los tres (...) Nomino a Daniela porque sé que ha reunido votos y estoy hasta los coj**** de que me diga las cosas a medias. El otro día salieron un montón de estrategias y de veinte que salieron, en veinte estaba ella. Se cree que no me entero de la misa la mitad y me toma por el pito del sereno (...) Yo tampoco soy tonta así que la nomino.

Manuel: Desde el principio he visto cosas que no me han gustado de ella. Va por detrás. Habla más de la cuenta. A veces cuenta las cosas a media o lo que le interesa. Como no me gusta la gente falsa, mi voto es para Daniela.

Israel Arroyo: Voto a Steisy. Lo que ha pasado esta mañana creo que era innecesario por la que se ha formado. No la iba a votar hoy, te doy mi palabra. Simplemente para que reflexione y vea que a veces se pasa un poco.

Steisy salía, por lo tanto, nominada por el grupo en lo que para ella había sido una clara estrategia por parte de Bea, Dani G, Israel y Daniela. Lucía, como última expulsada, debía nominar directamente a otro compañero. Después de descubrir todo lo que había pasado en las nominaciones, decidió nominar a Dani G. "