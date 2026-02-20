El tenso choque entre Alexia Rivas y Alejandra Rubio por su actitud ante el conflicto de su pareja con Laura Matamoros: "No te creas tan importante"
La respuesta de Alexia Rivas: "A mi no me tomas por tonta"
Alejandra Rubio responde a Laura Matamoros y aclara a qué se refería cuando le dijo que mirase el WhatsApp de Carlo Costanzia
Momentos de máxima tensión en el plató de 'El tiempo justo' entre Alexia Rivas y Alejandra Rubio. Las colaboradoras protagonizaron un fuerte enfrentamiento en directo a cuenta del conflicto que salpica a la pareja de Rubio con Laura Matamoros y su próxima aparición en De viernes.
Todo comenzó cuando Alexia cuestionó el cambio de actitud de su compañera respecto a Laura: “Cuando Laura no iba a ir a ‘De viernes’, a ti te vi súper guerrillera, diciendo las cosas duramente, atacando a Laura. En cuanto has visto que Laura se va a sentar en ‘De viernes’, yo siento que tienes cierto miedo a lo que pueda decir Laura Matamoros”, arrancó.
La respuesta de Alejandra Rubio no se hizo esperar: “¡Dios mío! Mira cómo tiemblo, Alexia Rivas. Si yo no tengo nada que ocultar”. Sin embargo, la periodista insistió en que percibe una actitud distinta: “Antes no mostrabas esta actitud conciliadora”.
“No voy a comentar la polémica de la familia de mi pareja”
Alejandra defendió que su postura no ha cambiado, sino que ha decidido no alimentar públicamente el conflicto familiar que afecta a su pareja: “¿Pero tú qué quieres que comente una polémica con la familia de mi pareja?”, reprochó.
La hija de Terelu Campos recordó además que ya fue “suficientemente contundente” en su intervención anterior, cuando aseguró que no iba a permitir calificativos como “violento”, “carcelario” o “matón”, en referencia a declaraciones realizadas por Diego Matamoros. También expresó su deseo de que Laura “se retracte de las palabras que ha dicho, porque me parecen muy feas y fuera de lugar”.
"A mí no me tomas por tonta"
En cuanto al posicionamiento de Carlo Constanza, pareja de Alejandra, la colaboradora de Ponferrada ha continuado: "No es cierto lo que estás diciendo, sí que se posicionó al lado de su padre. Lo que dijo es posicionarse al lado de Carlo. Yo entiendo que tú defiendas a tu familia, pero a mí no me tomas por tonta", afirmaba Alexia Rivas.
Por su parte, Alejandra Rubio ha respondido muy tajante ante las acusaciones de Alexia: "No te creas tan importante, yo estoy dando mi opinión. ¿Tú te crees que yo me voy a meter en eso? Me importa cero. Suficiente tengo con mi familia y con los problemas que tengo con mi familia", terminaba ella.
La respuesta de Alejandra Rubio a Laura Matamoros
Alejandra Rubio ha respondido en ‘El tiempo justo’ al comentario de Laura Matamoros sobre que revisara el WhatsApp de Carlo Costanzia, aclarando que la sugerencia se refería a un momento en el que su pareja tenía registrado el domicilio de Laura para gestionar su situación con la pulsera telemática tras un permiso penitenciario, aunque él finalmente no llegó a ir a su casa. Alejandra Rubio sostiene que no hubo cruce de líneas que justifique las acusaciones de Laura y espera que esta se retracte de sus declaraciones, mientras que defiende que Carlo nunca fue violento ni tuvo intención de coaccionarla.