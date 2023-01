Cristian Suescun carga contra Begoña Gutiérrez por criticar a Maite Galdeano: "Dice tonterías y mentiras"

Cristian Suescun no solo defiende en plató a su madre, Maite Galdeano, y su cuñado, Kiko Jiménez, sino también a través de sus redes sociales, donde ha estallado al escuchar a Begoña Gutiérrez criticar a la exconcursante de 'Gran Hermano 16'. "Lo que me pasa con Maite es que ella es una persona excesivamente dominante", comentaba la que fuera amiga de Isabel Pantoja.

Pero esas no fueron las únicas declaraciones que Begoña hizo sobre Maite, de la que dijo que es "una desgraciada" como el resto de concursantes , que están en la granja pasando hambre y durmiendo mal; además de asegurar que tanto la navarra como su yerno tienen la sangre "excesivamente fría": "Lo tienen todo premeditado y saben cómo hacer para que el resto de concursantes les tengamos miedo".

Al escuchar tantas críticas hacia su madre, Cristian Suescun ha estallado en sus stories de Instagram y ha arremetido contra Begoña: "No sabe más que decir mentiras, qué mal me cae... No sabe más que decir tonterías". Además, ha pedido a sus seguidores que le ayuden a convertirla en la primera expulsada de la segunda edición de 'Pesadilla en El Paraíso' para que su cuñado continúe en la granja: "Vamos a echar a esta señora el jueves, todos a salvar a Kiko".