La tremenda emoción de María José Galera con las palabras de Montero sobre el fallecimiento de su madre: “Dame un abrazo”

Aquí llegaban el momento en el que las lágrimas del paparazzi no cesaban, mientras daba más detalles de todo esto: “Cuando murió no podía llorar, se la llevaron dos personas vestidas de blanco y no supimos ni donde la llevaban, eso hay que vivirlo”. Y añadía: “Siempre pensé que me hubiera haber hecho el viaje para hablar con ella, nunca me senté a hablar con ella para saber cómo estaba, si había sido feliz, lo sé por lo que viví, pero nunca hablé con ella de eso”.