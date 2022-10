La lucha de Javier Santos por demostrar que es hijo de Julio Iglesias, en el estreno de '¿Quién es mi padre?'

‘¿Quién es mi padre?’ abordará las historias de diversas personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Estas personas están seguras de quién es su padre, tienen pruebas y respuestas, pero también muchas preguntas. ¿Qué supone tener siempre presente a tu padre por su relevancia pública sin que te haya reconocido como hijo? ¿Cómo no ponerse en la piel de quien se siente ignorado y no querido? ¿Cómo se afronta el juicio de una opinión pública que te califica de interesado y oportunista y que solo se fija en el parecido físico para apoyarte o llamarte mentiroso?