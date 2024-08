La entrada triunfal de Los Mozos de Arousa tras ser embajadores de la Fiesta del Vino de Meaño: "Unos bebimos más que otros"

Pues bien, en la última entrega del programa de Telecinco dirigido por Ion Aramendi, Los Mozos de Arousa hacían una entrada triunfal que no dejaba indiferente a nadie .

Los tres entraban con una capa y medalla y Ion no tardaba en pedirles explicaciones: "Somos embajadores del Vino de Meaño". En esta fiesta celebrada en Arousa (Galicia), participan una veintena de bodegas y no faltan actuaciones musicales y actos solemnes, como el nombramiento de nuevos cabaleiros y damas de la Cofradía de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés y el tradicional hermanamiento.