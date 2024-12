Otros concursantes no han tenido la misma suerte. Han sido muchos los rostros que antes veíamos en pantalla, pero de los que ahora no sabemos nada, ya que han cambiado su vida radicalmente, y ya no tienen el mismo trabajo que tenían, ni la pareja. La mayoría de ellos no quieren saber nada de los medios y desean vivir en un completo anonimato.