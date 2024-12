Para responderle, ha decidido redactar un largo comunicado que ha compartido en un post de Instagram y al que Daniela ha preferido no contestar por el momento. "Me gustaría responder con un video pero ahora mismo no puedo. Quiero dirigirme a Daniela Cano después de sus últimas declaraciones. Es una pena que, en lugar de centrarse en su propio camino, se sienta en la necesidad de hablar de los demás. Pero, como siempre, estoy aquí para aclarar las cosas y defenderme con respeto", ha comenzado diciendo Jorge en su comunicado.

El militar defiende que está convencido de que, pese a que no le hayan ofrecido participar en 'GH DÚO', eso "no significa que no haya sido un buen concursante": "Llegué a ser séptimo finalista entre 19 personas, y eso no se logra por casualidad. Me enfrenté a retos, a críticas y a situaciones muy difíciles, pero lo hice con integridad y sin necesidad de pisar a los demás para brillar".