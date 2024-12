"Este mensaje es para Belén Rodríguez, que me ha emocionado mucho cómo me ha defendido. Nunca me imaginé que una señora de su categoría me defendiera, o sea, para mí ha sido una de las mayores ilusiones que alguien me defienda con esa vehemencia y con ese argumento: una señora educada que sabía lo que decía y cómo lo decía, entonces gracias de verdad", ha comentado el finalista en el vídeo que ha hecho para Instagram y TikTok.