Descubre en exclusiva en las ‘Tentaciones inéditas’ todo lo que ha pasado en las citas entre las parejas y sus tentadores

Inédito| Así han sido las citas entre las parejas con sus tentaciones: "Necesito estar cerca de ti"

Las parejas de ‘La isla de las tentaciones 8’ siguen conociendo y acercándose cada vez más a sus tentadores. En un primer lugar, las parejas tenían la cita grupal: los chicos practicaban surf junto a las tentadoras; las chicas, por su parte, daban un paseo en bici por la playa.

Tras las citas grupales, tanto chicos como chicas tenían sus citas individuales donde se han sincerado y han dado rienda suelta a sus sentimientos que, al parecer, cada vez son más intensos.

Las citas de Montoya y Anita

Tras el paseo y las carreras en bici, Anita y Manuel no ocultan ya su atracción y sus sentimientos. “La verdad es que estoy muy contento cada vez que dices mi nombre…”, decía él. “la verdad es que no puedo decir otro, porque sabes que me encantas y estoy súper a gusto contigo”, le decía ella con una sonrisa de felicidad.

“Vamos por la tercera cita creo, hemos avanzado bastante hay más confianza, hay más cariño, hay más roces…”, comentaba Manuel antes de besarse apasionadamente en la playa.

Montoya, por su parte, tenía una nueva cita con Gabriella tras su periplo con las tablas de surf. Eso sí, Montoya, aunque se le ve muy cerca y cómplice con la tentadora, no pudo contener las lágrimas:

“La verdad que cuando tengo la sensación esta de tristeza después de pasarlo mal… yo sé el daño que se sufre cuando te parten yo estoy roto, pero bueno, que te quede claro eso, quiero seguir conociéndote y para mí estos besos pues son como una expresión de cariño y de que no se va a sufrir más aquí”.

Las citas de Eros y Bayan

Eros, en su cita con Érika, confesaba que todavía está procesando todo lo que ha visto de su pareja, Bayan, y aseguraba sentirse muy atraído por la tentadora:

“Poco a poco, me gustas así que nos vamos conociendo poco poco y saldrán cositas seguro, sigo procesando la información, pero bueno, estando contigo tú me ayudas, me escuchas, empatizas, sigue siendo mi pareja, pero no la reconozco para nada, me gustaría pasar más tiempo solas contigo”.

Bayan tenía su cita con Torres, con la que se la ve muy a gusto y parece no pensar tanto en Eros. De hecho, no dudaba en besarse con el tentador como si nada fuese con ellos:

“Me encanta estar contigo, yo estoy super a gusto, contigo me lo paso siempre bien, por ahora”.

Las citas de Joel y Andrea

Joel volvía a tener una cita con Nataly, con la que parece que cada vez está más a gusto y se siente más cerca de ella, aunque todavía sigue siendo cauteloso:

ya te dije que poco a poco me iba dejar fluir, y que si realmente pasa algo contigo tiene que pasar, pasará. Pero no me quiero arrepentir de nada y que si lo hago lo hago, voy a hacerlo cuando me apetezca de verdad y cuando me vea seguro”.

A Andrea parece que le pasa lo mismo que a su pareja. Ha tenido una nueva cita con Borja, con el que cada vez se sinete más cómoda, pero sigue siendo cautelosa: "Sabes que estoy dispuesta a conocerte más, ya lo sabes, me gusta estar contigo, estoy cómoda contigo".

Las citas de Tadeo y Sthefany

Tadeo, después de intentar practicar surf, tuvo su primera cita con Mayeli, que parece encantada: "Conectamos bastante bien, creo que puedo ser tu tentación"

Él, por su parte, todavía no está tan seguro como la soltera: "Yo creo que sí, que nos vamos a llevar bien y lo vamos a pasar muy bien... y que, seguramente, repetiremos alguna cita más, seguro".

Sthefany, tras la vuelta en bici por la playa, tuvo su primera cita con Jesús, con el que se mostró muy cercana y con el que dejó claras sus intenciones: “Ahora llega la nueva Sthefy, voy a disfrutar más en las fiestas, esta noche vengo como una bomba…”.

Las citas de Álvaro y Alba

Álvaro tenía su primera cita con Paloma: “Te he elegido porque físicamente me has gustado, me has atraído y porque en la villa es la que más ha estado conmigo y la más me ha apetecido conocer”.

La tentadora se interesaba por cómo estaba su relación con Alba: “En mi pasado he sido infiel y desde que estoy con ella no, tampoco me he puesto a prueba, por eso cuando salió la oportunidad quisimos, tanto ella como yo, ver si soy capaz de resistir”.