Montoya sufre un brutal ataque en la hoguera

El novio de Anita no se ha podido contener y ha dado una patada a la tablet al ver las nuevas imágenes

Además, ha abandonado la hoguera muy afectado sufriendo un incontrolable ataque en la orilla

Eros, Joel y Tadeo se quedan 'en shock' y rompen a llorar en su segunda hoguera: "Es una ridícula"

Tras la decepción que sufrió en la primera hoguera, Montoya se enfrentaba por segunda vez a las imágenes de su novia, Anita. Y esta vez, su decepción no iba a ser menos. El participante ha tocado fondo y ha sufrido un brutal ataque a las orillas de la playa.

En la primera tanda de imágenes, Montoya descubría el momento en el que Anita caía en la tentación con Manuel y veía cómo se besaban apasionadamente en el jacuzzi de 'Villa Playa': "Estás haciendo el ridículo, tía. Qué vergüenza me das, qué vergüenza ajena", comentaba mientras se abría una vez más la camisa hasta romperla.

Pero esto era solo el principio y, según avanzaba el vídeo, la tensión de Montoya iba en aumento hasta terminar dando una patada a la tablet: "¡Guarra! Me cago en la p***, me voy de aquí", decía mientras salía corriendo de la hoguera. "¡Me has partido el alma!", gritaba completamente fuera de sí desde la orilla de la playa.

El ataque de Montoya en la orilla

Ante la dificultad de la situación, Sandra Barneda acudía en su búsqueda. Sus compañeros le observaban desde la hoguera y veían cómo caía al suelo: "¿Se ha desmayado?", se preguntaban preocupados mientras la presentadora pedía una botella de agua para intentar calmarle.

"Me ha roto, Sandra. A toda mi familia. Eso era lo que quería. Y yo portándome bien todo el rato, aguantando la tentación, que me encanta tentarme con todas las chicas y le estoy demostrando mucho respeto. Yo nunca he estado enamorado y me está rompiendo, no puedo más", se desahogaba Sandra, que no paraba de intentar que se relajara.

"Se está enamorado de una persona que lleva tres días aquí, un tío que tiene el currículum más largo que... Si se ha enamorado, me ha hecho un favor para darme cuenta de quién es realmente, pero no me lo puedo creer porque es lamentable", decía momentos antes de aceptar volver a la hoguera.

Sandra Barneda calma a Montoya

Al regresar acompañado de la presentadora, todos sus compañeros se levantaban a consolarle. Sandra colocaba la tablet que había quedado en el suelo tras su patada y le pedía calma: "Pido perdón. Pero es que estoy roto, me ha rajado entero en canal", se disculpaba Montoya.

Una vez ubicada la tablet en su sitio, llegaba el momento de continuar, esta vez con un masaje de Manuel a Anita en las nalgas y en su cama: "Gracias 'La isla de las tentaciones' por esto. En la segunda hoguera, una relación de un año. No tengo nada más que decir. Mi respuesta ya la he encontrado. Sandra, no puedo más, estoy roto, cariño. Me ha quedado que él es hombre, yo no lo soy, y que le aporta calma. Y en dos días está en la cama. No hay remedio", finalizaba.

El peluche de Montoya

Pero, cuando creían que la hoguera había finalizado, el peor momento de la hoguera estaba por llegar y así se lo anunciaba Sandra Barneda con una caja en la mano: "La hoguera aún no ha terminado. Ha llegado el momento de descubrir la gravedad de lo ocurrido en la villa de las chicas. En esta caja está la clave de todo lo ocurrido. Como os he dicho, os afecta a todos, pero especialmente a uno".

La caja era para Montoya y contenía el peluche con su cara quemado: "¿Por qué lo ha roto? ¿Pero yo qué le he hecho? ¿Qué le he pdodio hacer? ¡Pero si es que está quemado! ¡Mi cara! Y pone 'esta noche, carricoche'. Qué cosa más vergonzosa. ¿Pero esto qué película es? ¿Quién ha hecho esto: él o ella?", se preguntaba.

Y ante su pregunta, respuestas. Todos los chicos veían las imágenes del momento en el que Anita y Manuel queaban el peluche con su cara rodeados de todos los habitantes de 'Villa Playa': "Esto es lamentable. Estos son los valores que quiere ella. Ese es el hombre que quiere. ¡Buen espectáculo!", inisitía Montoya.