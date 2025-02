Porcentajes de la expulsión

22:42 H Conectamos con la casa

Ion Aramendi conecta con la casa y saluda a los concursantes. Para empezar se centra en Sergio y en su discusión con Maica tras enterarse que lo nominó al salvarse ella con el poder extra. Sergio: "Si me llevo bien con ella y luego me nomina pues no lo entiendo, eso es así. Pero vamos que ya estoy bien con ella y estamos como siempre, aunque no se si me salvaré hoy". Y Maica responde: "Lo que me sentó mal fue que en el directo dijo que no le importada y después me dijo que le sentó mal. Pero bueno, le expliqué que era por estrategia y ya está".