Pero ahora parece que ha aparecido un tercero en discordia ha provocado una gran tensión en Villa Montaña. Álvaro se sinceraba con sus compañeros y admitía, que las chicas por las que sentía más atracción de la villa eran Gabriella y Érika . “Si te gusta Érika lo puedes decir, no pasa nada, no hace falta que susurres ”, le espetaba Eros que llegó un poco más tarde a la conversación.

“ Creo que Álvaro no va de frente, porque le preguntamos por las chicas y dijo que él solo pensaba en su novia, que estaba muy enamorado, que viene hacer las cosas bien, está siendo una persona falsa y yo no aguanto esas cosas”, comentaba, por su parte, Eros.

Y la tensión fue en aumento, y en la fiesta Eros no podía disimular su cara de enfado mientras Álvaro bailaba con las chicas , entre ellas, Érika. “Me estoy integrando muy bien con las chicas la verdad, aunque yo he venido para salir con Alba, tengo que conocer a todas”.

“No sé por qué Erica se habrá acercado a Álvaro, yo la verdad que me he abierto con ella y que de repente empieza hacer eso con Álvaro, no lo entiendo cuando no lo conoce de nada”, seguía erre que erre Eros.