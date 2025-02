Gabriella se planta con Montoya: "Me siento el segundo plato"

"He llegado destrozado, me esperaba un abrazo ", le reprochaba él. "Es normal que al igual que yo te entiendo a ti, me entiendas tú a mí", le respondía ella, que no dudaba en decirle cómo se sentía. "Yo también me esperaba que vinieras a darme un abrazo, y no que te fueras a la otra p*** villa corriendo ", continuaba.

Montoya le preguntaba entonces qué necesitaba y ella decidía ser totalmente sincera: "¿Entiendes que me siento segundo plato?". Y, al saber que Gabriella se sentía así, Montoya intentaba despejar todas sus dudas: "Yo he venido con un plato y me ha reventado. He sentido asco, vergüenza. No te estoy vendiendo moto, te quiero alegre, ya bastante pena tengo. Quiero fiesta y disfrutar. No me creas ahora, estás en tu derecho".