El novio de Bayan se siente "juzgado" y considera que es él el que va detrás de la tentadora

Por su parte, la soltera ha confesado sentirse "agobiada" por Eros

Eros, Joel y Tadeo se quedan 'en shock' y rompen a llorar en su segunda hoguera: "Es una ridícula"

Desde que comenzó su aventura en 'La isla de las tentaciones', Eros y Érika sintieron que entre ellos había atracción. El novio de Bayan decidió convertirla en su tentadora y, con el paso de los días, cada vez estaban más cerca. Tanto que, finalmente, Eros cayó en la tentación con la soltera tras un sensual masaje durante una de las fiestas de 'Villa Montaña'. Y no solo eso, ambos acabaron durmiendo juntos.

Pero ahora todo parece haber cambiado entre ellos. Eros y Érika han protagonizado un inesperado pique que no han conseguido zanjar. A su llegada, Álvaro reconoció ante sus compañeros que, entre las chicas que más le habían llamado la atención se encontraba Érika: "La de Eros... No está mal", decía.

Una mañana en 'Villa Montaña', tras haber pasado la noche juntos, Eros se sinceraba con Érika: "Se me hace muy duro todo". Ella le preguntaba entonces si había dormido bien con ella. "Al final cuando salgas de aquí me vas a echar de menos", le decía ella ante su respuesta afirmativa.

Pero había algo que a Eros le estaba haciendo pensar: "Me siento juzgado por mi pasado". Ella le insistía en que no le había juzgado ni por su pasado, ni por su presente, pero le confesaba algo y le daba su opinión: "Para mí, el no ver sentimientos ante lo fuerte que está siendo tu hoguera, a mí me raya. Porque yo te estoy conociendo". "Soy una persona muy reservada, me cuesta mucho expresar mis sentimientos", se justificaba él.

Pero ella tenía claro lo que le estaba ocrriendo y así se lo contaba al equipo del programa: "Lo que me ha decepcionado mucho de Eros es que le veo una persona que no tiene sentimientos hacia su pareja ni mucho menos empatía".

Eros se sincera con Montoya

Ante la situación, Eros no dudó en hablar con uno de sus compañeros, Montoya: "No entiendo qué le pasa a Érika, la verdad. Parece que le tengo que ir a tentar yo". El novio de Anita le confesaba entonces lo que Érika había comentado con él: "Me ha dicho que no te ve expresivo, que no te ve emociones. Ella como que te nota que no estás dolido por esas imágnes".

Él se mentenía firme: "Ya se lo he explicado muchas veces. No tengo por qué llorar, no tengo por qué expresar sentimientos que no tengo ni exagerar las cosas".

La conversación de Eros y Érika

Finalmente, Eros no se lo pensaba dos veces y buscaba a Érika para tener una conversación con ella y expresarle que, además, siente que él "va detrás de ella": "No entiendo nada. Me has evitado toda la p*** noche. No quiero tener esta discusión, de verdad, da igual. Paso. Ya solo me falta discutir con una persona que me encanta y con la que estoy teniendo una conexión. No lo entiendo".

Y, tras unos minutos de discusión, Eros se derrumbaba y comenzaba a llorar: "No paro de decírtelo. No tengo ni un pero, nada malo tuyo. Es que encima te busco muchas veces. Voy yo detrás muchas veces. No entiendo nada. Esta noche me recuerda a estar con ella. Estas discusiones me recuerdan a estar con ella y no me gusta. Me recuerda a ella y no quiero".

Al verle así, Érika le abraza e intentaba tranquilizarle: "Ya está, se acabó. No quiero verte así. Tú te tienes que reír, que eres un niño muy feliz. No te enfades más conmigo", le pedía mientras le besaba.

Érika, agobiada