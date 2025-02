En su segunda hoguera, Joel le reconoció a Sandra Barneda que sentía que sí tenía ganas de caer en la tentación con Nataly , pero que se contenía por Andrea, de la que no pudo ver imágenes. Pero en la villa sus ideas cambiaron y acabó besándose apasionadamente con su tentadora favorita en el jaccuzi .

Tras emitirse esas imágenes, le han llovido las críticas a la soltera, que ha difundido un comunicado en su cuenta de TikTok recordando cuál es el papel de las tentadoras: "Ser tentadora no significa ser la villana de la historia. Mi papel es simplemente poner a prueba las relaciones, no romperlas. Al final, la fidelidad no depende de una tercera persona, sino de quienes están en pareja".