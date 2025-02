“ Tengo ese miedo de que pueda ir avanzando con ella y que pueda llegar al beso. No sé si mi mente haría clic o me derrumbaría ya del todo ”, entonaba Andrea al pensar lo que ya estaba pasando.

Y la intuición no le faltaba a Andrea, en ese mismo momento Joel daba rienda suelta a la pasión en el jacuzzi con Nataly, entre besos y confesiones: “Espero no arrepentirme de esto después. Aunque lo he hecho porque me apetecía, tengo que pensar en mí ahora mismo, tengo que ser egoísta”.