Carmen Borrego, tajante con Frigenti: "No es necesario, tiene que pensar las cosas antes de decirlas"

La casa lleva semanas dividida, y Frigenti no se separa de Óscar, Maica y Romina, quienes se han convertido en sus claros confidentes dentro de la casa. Sin embargo, con personalidades como José María o María 'La jerezana' no se entiende igual.

José María Almoguera ha reprochado a sus compañeros, entre ellos a Frigenti, sus continuos gritos en las discusiones: "Yo no quiero que griten en mi casa", explicaba el hijo de Carmen Borrego. "Si no quieres que griten en tu casa, te vas a tu casa, no entras a un reality", le contestaba Miguel. "Deja de hacer el papelón, que me caes mal y es evidente de que yo a ti te caigo peor. Vete luego a 'De Viernes'", añadía.