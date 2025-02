Alexia Rivas y Carmen Borrego, sobre el beso entre Frigenti y Óscar: "Ellos tienen sus reglas..."

Que hay muy buen rollo entre Óscar y Miguel Frigenti en la casa nunca ha sido un secreto . Los concursantes han sido muy protagonistas desde el inicio de la edición, y el tonteo entre ambos no ha pasado desapercibido en plató. El novio de Frigenti ha sido muy comprensivo con el comportamiento de su pareja hasta el momento.

Por su parte, Miguel ha mostrado en más de una ocasión su preocupación con la situación. Pues aunque cree que su novio entenderá su acercamiento con Óscar, no las tiene todas consigo y no quiere que su pareja sufra por este tema.

Hace unos días, pudimos ver un improvisado beso entre los dos concursantes mientras realizaban una de las pruebas semanales . Miguel Frigenti y Óscar se sentaban en una pelota grande y se daban un medio beso, puesto que el colaborador ponía la mano en medio para que sus labios no se rozasen. Posteriormente, los dos se daban más de un beso sin manos de por medio, aunque siempre en tono de broma.

Tras su expulsión, Álex Ghita cargó contra algunos de sus compañeros de 'GH DÚO'. El entrenador personal no dudó en responder a Adara y a su madre, pero tampoco le tembló el pulso al criticar el concurso de Marieta, que fue tildada por él mismo de 'Tamagotchi': "Solo come y duerme", explicaba la ex pareja de Adara en plató la pasada semana.