Bayan contó en un directo con Asier Montaño, que forma parte del equipo de 'La isla de las tentaciones', que las chicas de la octava edición habían llegado a tener dos grupos de WhatsApp "por un giro de los acontecimientos" del que no quiso dar más detalles.

Esta información, unida al hecho de que había llamado "niñata" a Andrea en Villa Playa y de que Anita le pidió a Alba Rodríguez que no se lamentase tanto en la primera hoguera , hizo que muchos espectadores pensasen que la relación entre las chicas de la edición no es nada fluida.

La novia de Eros ha querido aclarar que no es así y ha defendido que su amistad en real al ser preguntada por el tema en Instagram: "Siempre hay mucha polémica con este tema, sobre todo este año. Es verdad que parece que no nos apoyamos ahí dentro, pero no todo es lo que se ve. Todas tenemos algo muy bueno y es que vamos de cara, siempre que hay un problema se hace videollamada y se habla".