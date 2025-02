Alba se enfrentará por primera vez a la famosa tablet de ‘La isla de las tentaciones’ y eso le provoca muchos nervios. “ Estaba tranquila, pero ya no lo estoy nada ”, les contó a sus compañeras.

La primera hoguera fue durísima para Sthefany, que vio cómo Tadeo estaba de lo más cómodo con las solteras, sobre todo con Mayeli. Las imágenes que vio la hicieron perder los nervios y espera que esta vez no ocurra lo mismo: “Sé que veré algo, lo intuyo, pero intentaré no perder los papeles aunque me sueste”, afirmó.