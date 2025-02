“Vemos a un Joel muy arrepentido . Sí que es verdad que se ha dejado llevar, ha sido Joel en todo momento, pero en las imágenes ya lo hemos visto que no está orgulloso de hacer daño a Andrea. Eso Andrea no lo ha visto, por tanto, es normal que ella tenga ese disgusto”.

“Sinceramente, no sé quién le ha podido llevar a hacer esto. No reconozco a Joel en ese sentido por haber hecho lo que ha hecho. A mí mismo me ha sorprendido, pero sí que es verdad que vas a ponerte a prueba…”, aseguraba la amiga de Joel en ‘Tardear’.