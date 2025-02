Los colaboradores de 'GH Dúo' lo ven claro: no está dando lo mejor de sí. "¿Pero ha vuelto Álex Ghita a la casa?", ironizó Vanessa Bouza ante nuestras cámaras. La exconcursante de 'GH' no perdona que el popular participante no esté jugando el juego del reality. "En el día a día no lo veo, solo lo veo cuando se enciende una cámara", dijo, dando a entender que sólo le interesa la fama.