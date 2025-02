Vanessa ha mostrado en más de una ocasión su descontento con Maica tras algunos de sus gestos con Javi en la casa

Desde que Vanessa salió de la casa, sus prioridades parecen haber cambiado. Maica, a la que antes consideraba una de sus grandes amigas dentro del reality, ha pasado a un segundo plano para ella. La gallega no entiende algunos de los gestos que la murciana ha tenido con Javi, y así lo ha hecho saber en plató.

Aunque Javi y ella han conseguido llegar más o menos a un acuerdo, la realidad es que Vanessa no perdona a Maica. Algo por lo que ha tenido más de un encontronazo con Daniela, que le acusa de "vender" a su amiga.

"¿Tú que has hecho con Maica? Venderla en cuanto has podido. Que ponga como excusa que no ha subido a la casa porque me he sentado al lado de Javi es mentira, no ha subido porque no le daba la gana y marcarse un 'De Viernes', aseguraba Daniela en plató hace unos días.

"Y yo no he traicionado a nadie, si no me gusta algo de una persona yo no le voy a chupar el culo a nadie, como haces tú", respondía Vanessa. Hemos preguntado a los colaboradres de 'GH DÚO' sobre esta disputa, ¿quieres saber lo que piensan? ¡dale play para saber más!

Aunque la relación de Miguel Frigenti y Óscar Landa no está en su mejor momento, la química entre ambos no ha desaparecido desde que comenzó el reality. Los tonteos en la casa son continuos y el novio de Miguel Frigenti, su actual defensor en plató, no ha dudado en opinar sobre el tema en varias ocasiones.