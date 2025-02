Óscar Landa fue el ganador del 'poder extra' que había en juego y utilizó su 'poder del intercambio en las nominaciones'. "Lo tengo claro. Saco a Marieta y meto a María 'La jerezana'. La estrategia que hemos seguido hasta ahora es subir a tres de un grupo y a uno de otro, para que hagan fuerza y no dividan todo; Marieta, además, al margen de todo me cae bien; y María 'La jerezana', es claro y patente que no la soporto, con perdón" , justificó Óscar.

José María Almoguera ha reprochado a sus compañeros, entre ellos a Frigenti, sus continuos gritos en las discusiones: "Yo no quiero que griten en mi casa", explicaba el hijo de Carmen Borrego. "Si no quieres que griten en tu casa, te vas a tu casa, no entras a un reality", le contestaba Miguel. "Deja de hacer el papelón, que me caes mal y es evidente de que yo a ti te caigo peor. Vete luego a 'De Viernes'", añadía.