La colaboradora continuó explicando lo que sentía: “Me salvó la vida de verdad, yo no podía salir de una cosa…”. Sandra Barneda comprendió lo que quería decir: “ No eras capaz de salir del bucle, de abandonar una relació n”.

“A mí me salvó la vida. Ustedes me salvasteis la vida y yo ahora mismo tengo una pareja a la que amo, me respeta, me quiere y me cuida gracias a vosotros”, terminó, refiriéndose a su novio Tony Spina.