“Yo sigo diciendo que ella ha dado la relación por terminada… Es que de las veteranas ha sido la única que ha aguantado y no he visto ni una imagen fea. Al final, la respuesta la he encontrado: Yo aquí me he dado cuenta de que con el beso quiero a Andrea más de lo que pensaba. Y que, si me estoy arrepintiendo así, y quiero tener esa conversación con ella, es por algo. Yo no quiero perder a mi pareja aquí”, se confesaba Joel con Montoya.