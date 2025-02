Las sorpresas no paran de sucederse en 'La isla de las tentaciones' . Y es que la tensión entre Eros y Érika aumenta cada vez más en Villa Montaña , después de que la tentadora decidiese hablar con la pareja de Bayan para poner punto y final a su historia en la villa y centrarse en Álvaro.

Durante el juego de la botella, Érika estallará después de que Eros diga las siguientes indirectas palabras: "¡Viva la falsedad y los vendemotos!". "¡Más valores tengo yo que nunca en mi vida he chinchado a mi pareja!", señalará, muy cabreada, Érika. De hecho, en un momento dado podemos ver cómo esta le dice directamente a Eros que no es su novia y "no tiene que darle explicaciones de nada".