"Es que me da mucho asco. En vez de intentar conocerse en otro sentido, intenta conocer... Me ha sorprendido mucho su conversación, no me la esperaba para nada. Te lo juro. Si le pregunta esas cosas es porque ya tiene intiga o ganas. Yo creo que se habrá puesto cachondo de estar hablando con ella y tendrá mucha curiosidad por si acaso. No me ha parecido una conversación entre amigos. A mí no me ha interesado lo que haga nadie en la cama", le explicaba a Sandra Barneda.