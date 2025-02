Andrea ha decidido dejarse llevar con su tentador favorito: "Me ha apetecido y le he besado"

Esto ha despertado el miedo de Joel al escuchar la luz de la tentación en 'Villa Montaña'

En el último programa de 'La isla de las tentaciones', pudimos ver cómo Andrea decidía "disfrutar de la experiencia" y dejar atrás el malestar que le había provocado ver a Joel caer en la tentación con Nataly. Poco a poco, fue acercándose a Borja cada vez más hasta que, finalmente, decidieron darse un baño nocturno y a solas en la piscina de 'Villa Playa'.

Más cerca que nunca, Andrea terminaba besándose con Borja. Esto hacía estallar la luz de la tentación en 'Villa Montaña' mientras todos dormían. Pero este beso tan solo se convertía en el primero de muchos. "No me esperaba yo esto, eh", le decía al tentador. "Yo tampoco", le reconocía él.

Tras pasar un rato besándose, Borja salía de la piscina llevando a Andrea cogida en brazos para seguir dándose cariño en el salón. "Me ha gustado el beso con Borja. Tenemos mucha conexión desde el principio, me ha apetecido y se lo he dado. Me siento bien por fin, estoy siendo al cien por cien yo", comentaba Andrea con el equipo del programa.

Y es que, la novia de Joel ha decidido pasar página y vivir su paso por 'La isla de las tentaciones' de otra manera: "Como mi pareja me ha faltado al respeto, tampoco voy a estar yo llorando y pasándolo mal. Ahora me toca a mí disfrutar de la experiencia".

Borja decide no contar nada

A la mañana siguiente, durante el desayuno, Gerard y Bayan, entre otros, pedían a Borja que les contara lo que había pasado y él se negaba: "Soy un caballero", les decía. "Ay, Borja, de verdad, tío", reaccionaba la novia de Eros dándose media vuelta.

Entonces era Simone, que había sigo testigo de lo que pasó mientras se daba un baño con Sthefany en el jacuzzi, quien lo corroboraba: "Se dio un beso. Y qué beso. Y cuántos besos". Al rato aparecía Andrea, y todos coincidían: se le había cambiado la cara y estaba contenta.

Momentos más tarde, ambos volvían a pasar un rato juntos y Borja no dudaba en besarla de nuevo mientras hablaban de verse fuera una vez haya finalizado el programa.

Joel reacciona a la luz de la tentación

Mientras tanto, en 'Villa Montaña', la luz de la tentación despertaba cierto miedo en Joel. "He dormido fatal", le confesaba a Montoya. "Encima escuché la alarma y a mí no me cuadran tantas alarmas. Una es de Andrea cien por cien. Para ella, desde el beso, está soltera y se va a comportar diferente a cuando estaba conmigo", añadía.

No obstante, tenía cierta esperanza: "Espero que solo haya sido un beso como lo mío, pero que no la vea como los otros, que se están comiendo la boca por toda la casa, porque eso ya… Eso no”.

"Creo que Andrea me la quiere devolver o que se siente tan enfadada y decepcionada conmigo que dice que ya puestos va a disfrutar también, y tengo ese miedo, y por eso cuando se encendió la luz me pensé lo peor", se sinceraba con el equipo.

