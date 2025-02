"Creo que soy coherente porque yo siempre que digo algo lo hago con argumentos , Cosa que esta señorita no lo hace", afirma Óscar señalando a Marieta. El concursante asegura que él todo lo que hace siempre es delante de sus compañeros, no como el resto : "Lo que no hago es reírme de un compañero y luego aprovechar un momento de debilidad cuando yo no estoy presente para convencer a Frigenti de otra cosa".

José María Almoguera, ante tal declaración, no puede contenerse. Se levanta del sofá y dice alto claro: "A mi me llamaste sinvergüenza y escondido". La respuesta de Óscar es que "sinvergüenza" lo utilizó como sinónimo de cobarde, pero José María no se rinde: "¿Pero tú a mi me has llamado sinvergüenza a la cara o fue ahí escondido?".