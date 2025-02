Maica Benedicto ya no piensa que Alex Ghita sea un "cucarachín" y Miguel Frigenti se disculpó con él. Ambos se abrazaron para sellar su vuelta al grupo.

Óscar prioriza la libertad de decir lo que quiera sobre la lealtad a sus amigos, por lo cual se mete siempre en lógicos problemas

“A veces siento que Miguel es un poco lapa. Se lo he dicho a él y le va a sentar fatal, pero me da igual, es un poco absorbente. Le puedes apreciar mucho, es fenomenal, pero a ver si voy a tener que pedir permiso para estar con Maica a solas”, le decía Óscar Landa a Marieta. Ella afirmaba no querer meter mierda (Óscar prefiere la expresión “meter cizaña”), pero es justo lo que estaba haciendo. “A mí me gusta Óscar, no me gusta el conjunto”, afirmaba Marieta. Sin meter cizaña, eso sí. Anoche en la radio retumbaron estas palabras que tuvieron durante el debate del domingo Óscar y Marieta. “Si hablo con alguien y me traiciona, dice más de ella que de mí”, decía después el vasco. Estaba poniendo a Marieta de traidora.

La sensatez en este asunto la puso Romina Malaspina. “No tenías que haber dicho nada. Van a usar nuestras debilidades para atarnos. Buscan grietas”, afirmaba Romina. Como argentina que es en lo de la grieta tiene mucha experiencia. No sé si es peor que Marieta utilice su conversación con Óscar Landa como una maniobra más tendente a enfrentarle con Miguel Frigenti, o que el propio Óscar le diga a una rival las cosas que le dijo. Presume de que habla con todos, pero eso no significa que deba dejar mal a una persona de su grupo delante del enemigo.

Ya conocemos a Óscar Landa y su concepto de la lealtad. No piensa que haya sido desleal con Miguel Frigenti porque sus valores son otros. Prioriza decir lo que quiera hablando con quien quiera a no fallarle a un amigo. Era innecesario que explicase a alguien del otro grupo las razones por las que se quiso llevar a Maica Benedicto a la suite, en lugar de elegirla a ella y a Miguel. Por otra parte, Óscar debería darse cuenta de las intenciones de Marieta desde el mismo momento que niega tener intención de meter cizaña. Excusatio non petita, acusatio manifesta. Ella misma se delató negando lo evidente.

Lo de Marieta está siendo una simulación que poco o nada tiene que ver con la realidad obligada por el formato. Como decía Miguel hace unas semanas, lo suyo está siendo un “mentíriti” más que un “reality”. Pero, por lo que sea, está pasando de puntillas por todo sin que casi nadie, dentro y fuera de esa casa, se ocupe de hablar de su realidad. Marieta cae bien a sus rivales, que han contribuido a dibujar para ella ese perfil de concursante intocable. Contribuye a ello que cuando los concursantes han visto imágenes de la casa casi nunca estaba implicada Marieta. Sin embargo, ha ido enseñando la patita lo suficiente como para saber que es una gran mentira. ¿Quién puede creer que le de vergüenza hacer la radio? Miguel atribuía a la cobardía el que ninguno de ese grupo hubiera querido hacer la radio el sábado. Por el contrario, anoche se hicieron con los mandos sin pestañear.

El discurso de Marieta está siendo el de “somos humildes y reales, no sabemos jugar y hemos empezado tarde a hacer estrategia, nosotros convivimos y ellos están jugando”. Pero yo pregunto: entre Romina Malaspina y Sergio Aguilera ¿quién ha demostrado más humildad? Ella ha reconocido setenta veces siete haberse equivocado con algunos gestos y palabras. Mientras que él sigue excusando sus palabras en gestos que fueron posteriores. Es decir, una vez más reescribiendo la realidad. O sea, mintiendo con descaro. Si alguien está siendo humilde es Romina, que encajó perfectamente las palabras de Miguel en un vídeo y las innecesarias críticas de Óscar en los posicionamientos del domingo.

A Óscar se lo perdonamos todo

Cualquiera hubiera reprochado a Óscar Landa que volviese a recordar las cosas por las que ya pidió perdón para justificar que si fuera María Sánchez la salvada se posicionaría contra la propia Romina. Fue muy diferente su discurso al de Maica Benedicto, que dijo ser amiga de Romina y quererla mucho, pero desde el principio ha estado con Miguel. ¡Qué diferente reacción la de una Maica que no tiene ni un reproche que hacerle a Romina y un desalmado Óscar que vuelve a recordar los fallos que sus amigos deberían estar tapando. Pero como es Óscar se lo perdonamos, porque él parece exento de tener que proteger a los suyos, algo que se le exige a todos los demás.

Volviendo a Marieta, parece que nunca ha roto un plato, pero sigo sin encontrarle explicación a que tirase a la basura un pantalón de Romina y una camiseta de Miguel. Su singular excusa fue esta: “Pensé que era ropa de Javier”. De manera que si un concursante como Javier Mouzo se deja olvidada ropa en la casa lo normal es tirarla a la basura en lugar de que alguien se encargue de guardarla para devolvérsela a la salida. ¿Qué hubiera pensado ella de que se tirase un vestido de Jeimy Báez o una de las casullas de Dani Santos (es broma, quiero decir una camisa, o algo). Dice Marieta que la ropa estaba en el suelo de la lavandería. Como si no hubiéramos visto todos que ese suelo está siempre lleno de ropa esperando entrar en la lavadora.

Por lo que sea, estas cosas de Marieta no trascienden y se olvidan enseguida. Pero me parece un comportamiento extraño que tire ropa a la basura, sea de quien sea y sin antes preguntar. Si esto mismo lo hubiera hecho Miguel Frigenti todavía se lo estarían reprochando y habría sido el tema estrella en un par de galas. Son culpables los ‘conocidos’ por no sacarlo a colación, como sea, en una gala. De alguna manera tiene la audiencia que darse cuenta de que Marieta también es la que tira ropa a la basura.

Las cosas cambian de un día para otro en la casa de Guadalix

Con el mal rollo que había el domingo, la casa se convirtió ayer en una comuna hippy donde todos hacían corrillo en el jardín. Faltaba de fondo el ‘Let the sunshine in’ de Hair. Aunque el cambio más llamativo fue entre el grupo de Miguel Frigenti y Alex Ghita. De madrugada (las cosas importantes siempre suceden a intempestivas horas), Miguel reconocía que se empieza a creer la atracción de Alex por Maica. Por su parte, esta le advertía de que le llamó “cucarachín” en la sala de confesiones. El caso es que el regreso de Alex al grupo se selló con un abrazo entre él y Frigenti.

En la reunión de la reconciliación en la suite previeron que esta noche le pondrán a Alex imágenes del grupo hablando en su contra y a Frigenti imágenes suyas más cerca de sus rivales. Todos reconocieron sus errores, empezando por Miguel, consciente de que se pasó mucho con Alex el domingo. La mayor muestra de que estaban sellando la paz es que Miguel se comprometiera a no cargar esta noche contra Alex por mucho vídeo que les pongan.

Romina Malaspina corre peligro real

No lo tiene fácil Romina Malaspina porque esta noche habrá otra salvación y la expulsión quedará reducida a un duelo durante dos días. La vieja teoría del balancín no contaba con más de tres nominados (durante mucho tiempo era la regla en Gran Hermano) ni con no llegar a la expulsión menos de esos tres. En el momento que se convierte en dúo, especialmente si eso no sucede durante la propia gala del jueves sino antes, la estrategia de concentrar el voto pierde mucha efectividad. Diría que toda cuando la audiencia podía votar hasta doscientas veces al día con el mismo teléfono móvil. Ahora menos, porque se puede votar una vez y repetir el voto solamente cuando se produce una salvación.

En todo caso, que la terna de nominados para la expulsión se convierta en un duelo con dos días de antelación le pone las cosas más difíciles a Romina Malaspina y exige poner un mayor cuidado en no dejar escapar un solo voto contra María Sánchez o esa diferencia vista en los porcentajes se reducirá notablemente. De hecho, lo hará en cuanto se produzca la salvación, esta misma noche. Aunque los porcentajes se mueven más despacio con las votaciones gratuitas, no dejan de moverse y en dos días hay tiempo de sobra para que pueda pasar cualquier cosa.

Coincido con el análisis de Miguel Frigenti sobre los nombres detrás de cada porcentaje ciego. Ya sabemos que el exiguo dos por ciento era de Maica. Creo que Miguel será salvado hoy y María tiene el porcentaje más alto. La diferencia entre este porcentaje y que correspondería a Romina es insuficiente y amenaza con un posible sorpasso, como digo. La expulsión de Romina equilibraría las fuerzas en la casa, pero pienso que no reflejaría el sentir mayoritario de la audiencia y perdería el grupo que lo esté dando todo para que sigamos atentos a lo que pasa. De ser por Marieta y compañía habríamos desistido hace rato.

Moleskine del gato