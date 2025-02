Además, Marieta reflexionaba sobre esto con el 'Súper', después de los muchos conflictos que han tenido en la casa: "Creo que si yo hubiera empezado con él, los dos solos, hubiese mostrado otras cosas, pero no me ha fluido porque él se ha llevado mal con gente de mi grupo y yo me he llevado mal con gente de su grupo. Y, es que, ella explicaba que esto le "da pena" porque siente que ellos solo con mirarse se ríen.

"Con Marieta me pasa algo muy raro y me jod* que me pase. Hay personas que, a pesar de haber tenido conflictos con ellas, te vienen de buenas y se te reinicia el cariño que les tenías. Me fastidia que me pase eso porque luego recuerdo las cosas que ha dicho de mí y me siento como gilip*... en el fondo me cae bien, creo que ha estado muy manipulada por Dani y hemos estado en grupos diferentes. Pero sé que yo a ella tampoco la caígo mal, nos miramos y nos reímos", decía Miguel Frigenti en el confesionario.