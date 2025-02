Erika y Álvaro no se separan ni un minuto en la villa. A pesar de que Eros se sigue mostrando molesto con la actitud de la sevillana y de su compañero, ellos no han dado un paso atrás. La decisión de Erika de dejar a un lado al novio de Bayan, ha sido muy comentada durante estas semanas, ¿qué opinan de su papel como tentadora?

Alba está preocupada por lo que pueda pasar en la villa de los chicos, ya que ha podido ver en la hoguera la complicidad que hay entre ellos, así como conversaciones de su novio de carácter sexual con Érika: "Y yo portándome como una santa. Es que me da mucho asco. Me ha sorprendido mucho su conversación, no me la esperaba para nada. Yo creo que se habrá puesto cachondo de estar hablando con ella y tendrá mucha curiosidad. A mí no me ha interesado lo que haga nadie en la cama", explicaba.