Los concursantes han visto en vídeo todas las palabras que se habían dedicado

A pesar de haber acercado posturas, tienen claro que el problema es que son "muy diferentes"

El gran enfado de Miguel Frigenti con Álex Ghita por sus palabras: "No tienes derecho a hablar de mi infancia"

Antes de enfrentarse a la decisión de la audiencia, Marieta, nominada con Frigenti, ha tenido un cara a cara con Óscar en la sala de la verdad. Los concursantes no se han llegado a entender en su paso por el programa, y han tenido la conversación definitiva sobre sus diferencias.

El pantallón reproducía los vídeos en los que ambos se criticaban. Sus caras mientras veían las imágenes eran un poema. Una vez finalizado, los concursantes han tenido que hacer frente a lo que acababan de ver. Y es que Marieta y Óscar no consiguen entenderse.

"Cada día me has dicho una cosa y no sé por dónde pillarte. Entonces lo que me digas, me da igual, y así termino antes", comenzaba Marieta. "Yo siempre que te digo algo, te lo justifico. Que no estemos de acuerdo no quiere decir que no me importes como concursante ni como compañera", le respondía Óscar.

Marieta y Óscar, sobre Frigenti

Acto seguido, el concursante reprochaba a la novia de Suso el discurso que ha mantenido sobre su mayor apoyo en la casa, Miguel Frigenti: "Ese discurso ha calado fuera. Ahora que ya has conseguido el objetivo, como que recapitulamos".

Marieta negaba que no apreciara a Frigenti como persona y se defendía: "Como jugadora claro que quiero fuera a Frigenti, y a todos. Quiero ver cómo os desenvolvéis sin Frigenti. Como persona, más allá del concurso, más allá del juego, me gusta cómo es Frigenti y las risas que me pego con él".

Marieta juzga la relación de Óscar y Maica

Tras hablar sobre la relación de Marieta y Frigeti, la concursante no ha dudado en hacer una comparativa y recorarle a Óscar sus vaivenes con Maica: "Tú has tenido esos altibajos con Maica y nadie te ha dicho nada. ¿Puedes entender que yo haya tenido esos altibajos con Frigenti también?".

Eso sí, Óscar le respondía defendiendo la manera en la que él vive las relaciones de amistad: "Yo a Maica no la he querido nunca fuera de esta casa. Lo que me parece feo es que yo discuta con ella y me pongas de mal amigo".

Polos opuestos

Carlos Sobera intervenía para tratar de sacar una conclusión y los propios concursantes la encontraban: son personas completamente diferentes.

"La diferencia es que yo, aunque no esté de acuerdo con ella, la aprecio como compañera y concursante. Ella no puede creer que le dé un abrazo y luego le monte un cristo. Pero es que en mi vida el amor odio es una constante. Si yo discuto contigo, es porque me importas. Yo me puedo enfadar cada cinco minutos y luego se me pasa cada tres", zanjaba Óscar.