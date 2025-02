Marieta critica sin saberlo la pregunta de Suso a Miguel Frigenti: "No ha estado acertado"

Los nominados de la semana han recibido preguntas de los colaboradores de manera anónima

Suso ha sido el encargado de lanzarle una consulta a Miguel Frigenti sobre su "humildad"

La gala de esta martes ha traído consigo un sinfín de preguntas para los concursantes de 'GH DÚO'. Los colaboradores han lanzado todas sus dudas a la casa de Guadalix y los nominados han podido añadir más preguntas para sus compañeros desde el anonimato.

Eran precisamente los nominados quienes hacían frente a las preguntas de los colaboradores. José María Almoguera, Marieta y Miguel Frigenti llegaban a una sala ambientada al más puro estilo gamer. Una vez habían entregado las pregntas que querían hacer a sus compañeros, descubrían que ellos iban a tener que enfrentarse a las de los colaboradores.

La pregunta para Marieta

Ion Aramendi tomaba la palabra y lanzaba la primera pregunta a Marieta: "Desde que te has enamorado, te has vuelto una pelmaza. ¿Qué sientes al pasar de ser una guerrera a Winnie the Pooh y que tus compañeros te cuiden por ser la novia de Suso?".

"Si soy una pelmaza, pues orgullosa de serlo. Ahora mismo me siento así y no voy a disimularlo. No siento para nada que mis compañeros me cuiden por ser la novia de Suso. Creo que al final nos tenemos que conocer y al final he caído con las personas más afines a mí", se defendía. "La persona que me ha dicho que soy una pelmaza es porque no se ha enamorado en su vida", finiquitaba.

El turno de José María

Tras la pregunta a Marieta, le llegaba el turno a José María. "¿Crees que te lo has llevado calentito cada semana?", le preguntaban desde el plató. Al ver la pregunta en el pantallón, el hijo de Carmen Borrego no dudaba en defenderse: "No lo sé, depende. Para mí ha sido un gran esfuerzo estar aquí", comenzaba.

"Creo que he dado lo mejor de mí en cada momento, y si hay alguna persona que se cree que estar aquí es fácil, que venga a verlo", zanjaba.

La consulta de Suso a Frigenti

Finalmente, y para completar la tanda de preguntas de parte de los colaboradores a los nominados de la semana, le llegaba el turno a Miguel Frigenti. En su caso, la pregunta provenía de Suso, algo que ellos desconocían, ya que todas las preguntas les llegaban desde el anonimato.

"No has sido natural y te ha sobrado soberbia. ¿Crees que te ha faltado humildad en el concurso?", le preguntaba. "Probablemente me ha podido falta humildad porque todos nos equivocamos, intento hacer autocrítica cada día, pero a veces puedo no haberla hecho lo suficiente. He sido natural, quizá por serlo demasiado me he peleado bastante. Siempre se puede mejorar", respondía.

Tras la respuesta de Frigenti, Ion le preguntaba a Marieta qué le había parecido la pregunta: "Yo de la humildad de las personas no voy a hablar, creo que no ha estado acertado ahí. A lo mejor en lo de que ha sido natural, sí que es verdad que se ha comentado que a lo mejor ha forzado, o que sabe llevar perfectamente esto, entonces quiero entender que lo han preguntado por eso".