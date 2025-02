Marieta y Miguel Frigenti se han batido en duelo

La audiencia ha decidido que el colabador fuera el expulsado

A las puertas de la recta final de 'GH DÚO', Marieta y Miguel Frigenti se han batido en duelo. Uno de los dos iba a quedarse a un solo paso de formar parte de la última fase del concurso. Tras haberse visto cara a cara con aquellos con los que más desencuentros han tenido en su paso por el programa, los nominados se han enfrentado a la decisión final de la audiencia.

Carlos Sobera entraba en directo y no les hacía esperar más. Los espetadores habían tomado una decisión y había llegado el momento de transmitírsela: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'GH DÚO'... ¡Miguel!".

Al escuchar su nombre, el colaborador no ha podido contener las lágrimas: "Duele un poco. Tenía un poco la esperanza. Muy flojita, porque la nominación era muy complicada. Me alegro de irme bien con mis compañeros, esta semana nos hemos acercado. Creo que he demostrado que yo no dividía a la casa y eso me hace sentirme bien", le ha confesado al presentador.

Frigenti ha aprovechado la ocasión para darle la enhorabuena a la novia de Suso: "Felicito a Marieta, me quedo con las conversaciones que tuvimos la primera semana. Es una chica con buen corazón, le deseo lo mejor y sé que fuera hablaremos y nos irá bien".

Por su parte, Marieta le devolvía unas palabras de cariño y aprovechaba para mandar un mensaje de agradecimiento: "Me da muhcísima pena, ha sido un concursante 10 y me quedo con lo bueno. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores por salvarme. Me habéis dado un chute de energía, y hasta el final".

La despedida de Frigenti y Óscar

Una vez Marieta había abadonado la sala, Óscar entraba para encontrarse con Frigenti y descubrir que había sido el expulsado. "Era de esperar...", reaccionaba. "Estoy mal, pero lo tenía interiorizadísimo", le decía el expulsado. Pero Óscar seguía dándole vueltas y aseguraba sentirse "un poco responsable": "En ese momento no fui hábil y no me di cuenta que me podía haber metido yo con él".

"Tú para adelante, sigue como hemos hecho hasta ahora. Disfruta y a ganar. Es un juego, al final lo que sucede, conviene. Él está aquí, les voy a defender a tope, y les toca a ellos vivir el momento que no pudieron vivir en 'GH 19'. Creo que el duelo final deben ser él y Maica y la vida se lo va a poner en el camino", reaccionaba Frigenti.

La reacción de la casa