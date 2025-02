Unas palabras de Bayan sobre Borja no han hecho mucha gracia a sus compañeros: no te lo pierdas

Unas tajantes palabras de Bayan criticando a Borja han provocado que sus compañeros se echen todos en su contra. Y es que el de Estepona estaba teniendo un íntimo momento con Alba ante la atenta mirada del resto. Hay que recordar que Alba dejó claro que, a pesar de parecerle el más guapo de todos los tentadores, no se acercaría a él puesto que es amigo de su novio Álvaro. Pero las cosas han cambiado en 'Villa Playa'.

Y mientras tanto, el resto de participantes de 'La isla de las tentaciones' especulaban. "Yo creo que Alba no quiere", aseguraba Bayan. "Sí quiere. Esa cae", señalaba, por su parte, Jesús. Bayan se sinceraba: "Me gustaría que cayese. Para que se viera la cara que tiene Borja", subrayaba Bayan. Tras estas últimas palabras, el resto de sus compañeros no entendía lo que acababa de decir la de Palma de Mallorca: "¿Qué cara? Si ha venido soltero". Y le defendían: "Si es más transparente que vamos...".

De hecho, Sthefany no se iba a callar: "Parece que te molesta", provocando el estallido de Bayan: "Deja de decir esas gilipolleces porque de verdad que si yo quisiera tendría una cita con Borja. Vamos a callarnos. No me gusta Borja. Dejad de decir comentarios de mierda porque me voy a cabrear". La tensión crecía en la piscina de Villa Playa, con Bayan dejando claro que Borja no le gustaba.

Ante el alboroto que estaba habiendo al otro lado de la piscina, Borja se acercaba para ver qué ocurría: "He escuchado mi nombre y no sé...". Bayan, fuera de sí, señalaba que había hablado de él porque estaban hablando del soltero y por eso había mencionado su nombre, pero el resto de participantes -una vez más- se echaba en contra de Bayan. "A mí no me metas de que todo el mundo habla, que a mí eso no me gusta", recalcaba Sthefany, una de las más molestas con Bayan y con quien ha tenido más de un encontronazo en la villa.

