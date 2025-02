El mejor ejemplo de esto ha sido Andrea, quien vivió una de las hogueras más devastadoras de la edición. Aunque al principio se mostraba tranquila, su mundo se vino abajo al ver a su novio, Joel, besándose con Nataly. La reacción de Andrea fue desgarradora: entre lágrimas, no podía apartar la mirada de la pantalla mientras su amiga Anita la obligaba a ver cada detalle de la traición. "No me lo esperaba para nada, me ha tenido engañada todo este tiempo", confesó a Sandra Barneda antes de derrumbarse.