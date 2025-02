'Supervivientes All Stars' vuelve a Telecinco . La segunda edición del programa más extremo de la televisión llegará a Telecinco el próximo mes de septiembre . Una vez más, 'Supervivientes All Stars' reunirá a los mejores concursantes que han pasado por Honduras con el objetivo de convertir el concurso en una competición de lo más emocionante.

Y es que, cuando finalmente parecía que se había adaptado a la playa, tuvo que ser evacuada tras sufrir una fuerte reacción alérgica. Adara tuvo que estar en observación y esto le provocó un bajón que le hizo alegrarse de su expulsión: "Gracias, necesito estar con mi familia. No era mi momento, tenía mi edición muy reciente, sufrí mucho. Encima me ha pasado lo de la cara, lo he intentado y no he podido, no pasa nada".